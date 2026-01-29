Haberler

Bursa'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Minareliçavuş Mahallesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal yüzey kaplama yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
Sürgündeki Rıza Pehlevi İsrail'e sığındı! Gündem yaratacak İran çağrısı

Sürgündeki isim İsrail'e sığındı! Ortalığı karıştıracak yardım talebi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

Başörtüsünü çıkardı, açık halini iki cümlelik notla paylaştı
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

Başörtüsünü çıkardı, açık halini iki cümlelik notla paylaştı
Rayan Cherki: Galatasaray çok iyi bir takım

Öve öve bitiremedi: G.Saray çok iyi, yendiğimiz için gururluyuz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz

Trump'ın tehdidi hiç korkutmadı! İran'ın yanıtı zehir zemberek