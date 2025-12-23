Bursa'da Fabrika Deposunda Yangın Çıktı

Bursa'da, bir fabrikanın deposundaki elektrik panosundan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında bir fabrikanın deposundaki elektrik panosundan yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,