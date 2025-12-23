Haberler

Bursa'da Fabrika Deposunda Yangın Çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikanın deposundaki elektrik panosundan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası iş yerinde hasar meydana geldi.

Bursa'da, bir fabrikanın deposundaki elektrik panosundan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında bir fabrikanın deposundaki elektrik panosundan yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
