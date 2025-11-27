Haberler

Bursa'da Fabrikada Yangın, 1 Yaralı

Bursa'da Fabrikada Yangın, 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir fabrikanın yatakhane bölümünde çıkan yangında 1 kişi hafif yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından bir saat süren müdahale ile kontrol altına alındı.

BURSA'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde, bir fabrikanın çalışanlarına ait prefabrik yatakhane bölümünde yangın çıktı. İtfaiyenin 1 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında 1 kişi hafif yaralandı.

Yangın, saat 21.50 sıralarında Mavi Cadde üzerinde bulunan fabrikaya ait prefabrik yapıda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını söndürmeye çalışan Caner K., kollarından hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Bursa şehir hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ardından yangın kontrol altına alındı.

Prefabrik yatakhanenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Askerler hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
Gecenin maçı! PSG-Tottenham mücadelesinde tam 8 gol

Bu maçı kaçıranlar çok pişman! 5-3'lük tarihi skor
Ne Arda ne Kenan ne de Hakan! İşte Pep Guardiola'nın istediği Türk yıldız

Ne Arda ne Kenan ne de Hakan! İşte istediği Türk yıldız
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

İşte ünlü kahinin her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Mide bulandıran görüntüler! İhbar edilmeseler hepsini halka yedireceklerdi

Mide bulandıran görüntüler! Hepsini halka yedireceklerdi
Tarih de belli oldu! Vergi ve harçlara zam geliyor

Tarih de belli oldu! Vergi ve harçlara zam geliyor
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.