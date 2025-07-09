Bursa'da Evlat Edinme İmza Töreni Düzenlendi

Bursa'da Evlat Edinme İmza Töreni Düzenlendi
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Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, aile odaklı çalışmalar kapsamında evlat edinme imza töreni düzenledi. Müdür Faruk Uysal, aile ortamının çocuklar için en değerli hediye olduğunu vurguladı.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce aile odaklı çalışmalar kapsamında evlat edinme imza töreni düzenlendi.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, makamında gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, aile ortamının bir çocuğa verilecek en güzel hediye olduğunun altını çizdi.

Uysal, İl Müdürlüğü olarak çocukların sağlıklı gelişimi ve mutlu bireyler olarak yetişmeleri için aile odaklı projelerini kararlılıkla sürdürmeye devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
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