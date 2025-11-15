Bursa'da Eski Kız Arkadaşını Öldüren Şahıs İntihar Etti
Bursa'da eski kız arkadaşı Yasemin Bulut'u vurduktan sonra intihar eden Fevzi Köksal, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
SALDIRGAN DA ÖLDÜ
Bursa'da eski kız arkadaşı Yasemin Bulut'u börek almaya gittiği işletmede başından tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan Fevzi Köksal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
TAKİP EDİYORMUŞ
Fevzi Köksal'ın sabah işletmede kahvaltı yapıp çıktığı, ardından da olay yeri yakınlarında kadın kuaför dükkanı işleten eski kız arkadaşı Yasemin Bulut börek almaya gelince peşinden geri döndüğü ve burada yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel