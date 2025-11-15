Bursa'da Eski Kız Arkadaşını Öldüren Şahıs İntihar Etti

SALDIRGAN DA ÖLDÜ

Bursa'da eski kız arkadaşı Yasemin Bulut'u börek almaya gittiği işletmede başından tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan Fevzi Köksal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TAKİP EDİYORMUŞ

Fevzi Köksal'ın sabah işletmede kahvaltı yapıp çıktığı, ardından da olay yeri yakınlarında kadın kuaför dükkanı işleten eski kız arkadaşı Yasemin Bulut börek almaya gelince peşinden geri döndüğü ve burada yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,