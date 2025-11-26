Haberler

Bursa'da Eski Eşin Ailesinden Darbe: Bir Kişi Bıçaklandı

Alevlenen bir tartışmanın ardından eski damat Savaş G., Abdurrahman A. ve oğlu Muharrem A. tarafından bıçaklandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve şüpheli baba-oğul kısa sürede yakalandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eski eşinin ailesi tarafından darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Abdurrahman A. ile oğlu Muharrem A, aralarında daha önceden husumet bulunan eski damatları Savaş G. ile Hacivat Mahallesi'ndeki bir kıraathanede karşılaştı.

Burada taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman A. ve Muharrem A, başına tüfek dipçiğiyle vurup darbettikleri Savaş G'yi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Yaralı Savaş G, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçtığı öne sürülen şüpheli baba-oğul, polislerce kısa sürede yakalandı.

