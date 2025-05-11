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Bursa'da Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'da Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Kavga, hesap yüzünden başlayan tartışmayla başlamış, sonrasında silahlar çekilmiştir.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Esentepe Mahallesi'ndeki eğlence mekanına giden Hakan Uyanık (25), Melih Sefa Y. (25) ve Sercan Ö. (26), hesap yüzünden iş yerinde çalışanlarla tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uyanık, Melih Sefa Y. ve Sercan Ö, çalışanlar tarafından darbedildi.

Sercan Ö'nün ağır yaralandığı kavganın ardından araçlarına giden Hakan Uyanık ve Melih Sefa Y, aldıkları tabancayla geri döndü.

Çıkan çatışmada Uyanık ve Melih Sefa Y. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Uyanık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Sercan Ö. ve Melih Sefa Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
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