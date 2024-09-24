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Bursa'da Eğitim Uçağı Kazasında Hayatını Kaybeden Pilot Adayı Emir Gülal Nalcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bursa'da Eğitim Uçağı Kazasında Hayatını Kaybeden Pilot Adayı Emir Gülal Nalcı Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Bursa'da düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı, Eyüpsultan'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Ayazağa mezarlığına defnedildi.

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, BURSA'da düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın (42) Eyüpsultan'da son yolculuğuna uğurlandı. Nalcı'nın cenazesi Ayazağa mezarlığına defnedildi.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Bursa Yenişehir Havalimanı apronunda meydana geldi. Öğretmen pilot Ünal Aster (61) ile öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın (42) iniş-kalkış çalışması yaptığı, Fenix Havacılık'a ait TC-UDI kuyruk numaralı eğitim uçağı, kalkıştan kısa süre sonra pistin yanındaki boş araziye düştü. Uçağın parçaları piste ve araziye yayılırken, Ünal Aster ile Emir Gülal Nalcı, kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Öğretmen pilot adayı Nalcı için bugün Eyüpsultan Pınar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarının taziyeleri cami avlusunda kabul ettiği Emir Gülal Nalcı'nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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