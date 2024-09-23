Bursa'da Eğitim Uçağı Düştü: İki Pilot Hayatını Kaybetti
Bursa'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apronuna düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağının düştüğü belirtildi.
Açıklamada, kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kazada yaşamını yitiren pilotların Ünal Aster (61) ile Emir Gulal Nalcı (42) olduğu öğrenildi.