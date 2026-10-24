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Bursa'da Eğitim-Bir-Sen'in 8. Olağan Genel Kurulu'nda Adil Yazıcıoğlu başkan seçildi.

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Bursa'da Eğitim-Bir-Sen'in 8. Olağan Genel Kurulu'nda Adil Yazıcıoğlu başkan seçildi.
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Bursa'da düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 8. Olağan Genel Kurulu'nda tek listeyle yapılan seçimde Adil Yazıcıoğlu yeni başkan seçildi. Yazıcıoğlu, göreve gelince dört yıllık şube çalışma planı hazırlayacaklarını ve hedeflerin somut adımlarla takip edileceğini söyledi.

Bursa'da, Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim-Bir-Sen) 8. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Tek listeyle yapılan seçimde Adil Yazıcıoğlu yeni başkan seçildi.

Yazıcıoğlu, yaptığı konuşmada, aylardır eğitim çalışanlarıyla buluştuklarını, onları dinleyip talepleri not aldıklarını söyledi.

Teşkilat yöneticilerinin daha ulaşılabilir olmasını, kararların takip edilmesini, sorunlara çözüm odaklı yaklaşılmasını ve yöneticilerin okulda, kurumda, sahada daha görünür olmasını istediğini aktaran Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim anlayışımızda sendika, yalnızca sorun çıktığında aranan bir adres değildir, üyeyi dinleyen, sahayı bilen, sorunu kayda alan, çözümü takip eden ve sonucu paylaşan, yaşayan bir teşkilattır. Göreve geldiğimizde dört yıllık şube çalışma planımızı hazırlayacağız. Bu plan, güzel sözlerle sınırlı kalmayacak, somut adımlarla hayata geçirilecek. Her hedefin sorumlusu, takvimi, kaynak ihtiyacı ve başarı ölçüsü olacak. Yıllık faaliyet planları ve aylık uygulama takvimleriyle neyi, ne zaman, kimle yapacağımızı bileceğiz."???????

Önceki dönem Eğitim-Bir-Sen Bursa Şubesi Başkanı Ramazan Acar da bir öğretmenin derdine omuz vermenin, hakkını savunmanın, yanında durmanın ve ona "Yalnız değilsin." diyebilmenin, bir okulun kapısını çalmanın önemini vurguladı.

Böyle bir sendikacılık anlayışıyla hep sahada olduklarını, okul okul gezdiklerini, üyelerle buluştuklarını, sorunları yerinde dinlediklerini ve çözüm için fedakarlıkla mücadele ettiklerini belirten Acar, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yeni dönemde, yeni hedefler, daha büyük sorumluluklar olacağına inanıyoruz. Yeni dönemde daha çok sahada olunması, üyelerimizin hakkının daha güçlü savunulması, eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü için mücadelenin daha da büyütülmesi gerektiğine, dün olduğu gibi öncü olunması noktasında sendika olarak, üzerimize düşenin yapılacağının bilinmesini arzu ediyoruz."

AK Parti Bursa İl Başkan Vekili Kamil Bayramiç de sendikanın kuruluşundan bugüne emeği geçenlere teşekkür ederek, genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

Programa, ilgililer ile sendikalılar katıldı.

Kaynak: AA
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