Bursa'da Düğün Salonunda Kavga Çıktı

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Bursa'daki bir düğün salonunda aileler arasında çıkan tartışma tekme-tokatlı kavgaya dönüştü. Olayın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'da düğün salonunda davetli aileler arasında çıkan tekme ve yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde bir düğün salonunda meydana geldi. Düğünden çıkan bazı davetli aileler arasında, çocuğa yumruk atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, tekme-tokat ve yumrukla birbirine girdi. Olay yerine gelen polis ve diğer aile fertlerinin araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı.

Kavga anları da cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde; kadınların da karıştığı kavgada İhbar üzerine salona çok sayıda polis sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Haber: Abdulselam UĞUR/BURSA, Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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