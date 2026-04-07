Bursa'da trafiği tehlikeye atan düğün konvoy sürücülerine 660 bin lira ceza

BURSA'da trafiği tehlikeye düşüren düğün konvoydaki araç sürücülerine 660 bin TL ceza kesildi. Araçlar da trafikten menedildi.

Olay, 5 Nisan Pazar günü Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün salonuna gitmek üzere yola çıkan konvoydaki araç sürücüleri, trafikte tehlikeli şekilde ilerledi. Kavşaktan dönüş yapan sürücüler, araçları ile ani manevra yaparken; yolcular da otomobillerin camlarına ve sunrooflarına çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansırken; görüntülerin sanal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen polis, sürücülerin kimliklerini tespit etti. Toplam 660 bin lira ceza uygulanan 6 sürücünün ehliyeti iptal edilirken, 6 araç da trafikten menedilerek otoparka çekildi.

