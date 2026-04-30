Bursa'da 'Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi' projesi tanıtıldı

Bursa'da Yıldırım Belediyesince hayata geçirilecek "Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi" projesinin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, kentsel dönüşümün, kültürel dönüşümle beraber gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Konut dönüşümü hedefleri koyarken diğer taraftan da sosyokültürel alanları kazandırmayı önemsediklerini belirten Yılmaz, "2019'daki seçim vaatlerimize baktığımızda 'dualı çınarlar yetiştirmeyi' hedeflediğimizi ifade etmiştik ve onun için de Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi projesini planladık." dedi.

Yılmaz, metro istasyonuna yakınlığı ve ulaşım kolaylığı nedeniyle bölgedeki araziyi, takas yöntemiyle aldıklarını ifade ederek, 2022 yılında mülkiyet süreçlerini tamamladıklarını dile getirdi.

Akabinde projelendirme çalışmalarına başladıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Barış Manço Kültür Merkezi ilçenin ihtiyacını karşılayamamaya başladı. Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi 8 bin 304 metrekarelik alana sahip. Burada 800 kişilik kapasiteye sahip bir konferans salonu olacak. 2 adet 250 kişi kapasiteli nikah salonu olacak. 160 kişi kapasiteli serbest bir alan olacak. Belediyemizin meslek edindirme kurslarımızın olacağı 1400 metrekarelik dersliklerimizin olduğu bir alan Yıldırım Belediyesi'nin kullanacağı şeklinde projelendirildi. 350 araçlık bir otoparkımız, kafeler, ofisler olacak. Aynı zamanda bir kuyumcular çarşısı da yine projenin içerisinde gerçekleştirilmiş olacak."

Proje yaklaşık 2 yılda tamamlanacak

Yılmaz, merkezin inşaat maliyeti ve arsa değeriyle toplam 2 milyar liralık bir proje olduğunu dile getirdi.

Projenin tamamlanma süresinin yaklaşık 2 yıl süreceğinin altını çizen Yılmaz, sözlerine şöyle tamamladı:

"İhale süremiz 2 yıl kadar ancak 1,5 yıla varmadan biz kültür merkezimizi inşallah aktif hale getirmiş olacağız. Müteahhitle konuşmamız o şekilde. Kazasız belasız inşallah bir süreç gerçekleşir ve biz de kentimize bu anlamda hizmet edeceğimiz önemli bir merkezi de hayata geçirmiş oluruz. Burası hem kültür merkezi hem de ticari fonksiyonların yer almasıyla beraber oldukça hareketli olacak. Biz de bu noktada tapu ve karayolları ile konuşarak metro istasyonu da biraz daha kültür merkezimize doğru alarak burada bir tali yol oluşturmayı hedefliyoruz. Kültür merkezimizin etrafında bir ring oluşturarak Ankara Caddesi'nde trafiği sıkıştırmasını da önlemeyi hedefliyoruz projemizle beraber."

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen de projenin Bursa ve Yıldırım ilçesi özelinde oldukça önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.