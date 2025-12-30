Uludağ'da drift atan sürücüye 46 bin TL ceza

BURSA'da Uludağ Oteller Bölgesi'nde bir sürücünün otomobiliyle drift attığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında bulunan Uludağ Oteller Bölgesi ve Uludağ yolunda 27-28 Aralık tarihleri arasında trafik uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulamada, otomobiliyle drift attığı tespit edilen 16 plaka numaralı sürücüye 'Drift atmak' suçundan 46 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan, sürücünün otomobiliyle drift attığı anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.