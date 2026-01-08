Haberler

Drift atmaya çalışan sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada

Drift atmaya çalışan sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde drift yapmaya çalışan sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar bir aracın kamerasına yansıdı. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA'da, otomobiliyle drift atmaya çalışan sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, dün merkez Nilüfer ilçesine bağlı Minareliçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle trafiğe çıkan sürücü bir anda drift atmaya çalıştı. Bu sırada kontrolden çıkan araç ters yöne dönüp trafiği tehlikeye attı. O anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Polis, drift atmaya çalışan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

"Doktorum yardım edeyim" diyen adama polisten skandal yanıt
Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı

Sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı
Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın

Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın