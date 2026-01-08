Haberler

Drift atmaya çalışan sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde drift atmaya çalışan bir sürücünün trafikte yarattığı tehlike başka bir aracın kamerasına yansıdı. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA'da, otomobiliyle drift atmaya çalışan sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, dün merkez Nilüfer ilçesine bağlı Minareliçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle trafiğe çıkan sürücü bir anda drift atmaya çalıştı. Bu sırada kontrolden çıkan araç ters yöne dönüp trafiği tehlikeye attı. O anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Polis, drift atmaya çalışan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

