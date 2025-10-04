Haberler

Bursa'da Dövmecilik Rekabeti Silahlı Sataşmaya Dönüştü

Bursa'da müşteri kapma nedeniyle iki dövme dükkanı arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi hafif yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da, dövmecilik yapan 2 iş yerinde müşteri kapma nedeniyle dün çıkan tartışma, bugün de tekrarlanıp silahlı kavgaya dönüştü. 4 kişinin hafif yaralandığı olaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi'nde dövmecilik yapan 2 iş yerinde, müşteri kapma nedeniyle dün çıkan tartışma, bugün ise tekrarlanıp silahlı kavgaya dönüştü. Bugün, 4 kişi, dün tartıştıkları K.Ç.Ö.'nün dövmeci dükkanına geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, K.Ç.Ö.'nün yanında çalışan C.E., iş yerinde sakladığı pompalı tüfekle rastgele ateş etti. K.Ç.Ö. ile karşı taraftan 3 kişi hafif yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik görevlileri tarafları ayırırken, sağlık görevlileri ise ilk müdahalelerini yaptığı yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polisler, 2'sini olay yerinde; 4'ünü de tedavilerinin ardından 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Çarşı Polis Merkezi'ne götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
