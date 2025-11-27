Haberler

Bursa'da Dolandırıcılık Şüphelisi Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Telefonla aradığı yaşlıları dolandıran şüpheli, Bursa'da yakalanarak tutuklandı. Emniyet ekipleri, dolandırıcılık olayıyla ilgili incelemelerin ardından zanlıyı İstanbul'da ele geçirdi.

Bursa'da telefonla aradığı 2 yaşlıyı dolandıran şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.E. (85) ve N.G'yi (82) telefonla arayan şüphelinin, kendisini oğlu, damadı gibi akrabası olarak tanıtıp bu kişilerin para, döviz ve ziynet eşyalarını aldığı bilgisine ulaştı.

Zanlıyı yakalamak için 27 iş yeri ve 2 araç kamerasından oluşan 120 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin İ.A.K. olduğunu, tanınmamak, kameralara yakalanmamak ve takip edilmemek için maske taktığını, kalabalık caddelerde yürüdüğünü ayrıca Bursa'ya şehir dışından korsan taksiyle geldiğini tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, İ.A.K'yi İstanbul'da yakaladı.

Bursa'ya getirilen şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi: Listede CHP'den tek isim var

İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi! İşte listedeki tek CHP'li
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.