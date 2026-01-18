Haberler

Direksiyon dersinde fren yerine gaza basıp, kaldırıma çıktı: O anlar kamerada

Güncelleme:
Bursa'da direksiyon dersi alan bir sürücü, fren yerine gaza basarak direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otomobil kaldırıma çıkıp bir işyerinin önündeki boş alana düştü. Olayda yaralanan olmadı, ancak otomobilde hasar oluştu. Kazanın anları güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da direksiyon dersi alan sürücü fren yerine gaza basınca; direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkıp, bir işyerinin önündeki boş alana düştü. O anlar işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon eğitimi alan sürücünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkıp, bir iş yerinin önündeki boş alana düştü. Kazada yaralananın olmadığı öğrenilirken otomobilde hasar oluştu. O anlar, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

