İnegöl'de Direğe Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki direğe çarptı. Sürücü Erhan Çiftçi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Erhan Çiftçi (22) yönetimindeki 16 PD 189 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Avarlar Kavşağı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki direğe çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Erhan Çiftçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA