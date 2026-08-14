Haberler

İnegöl'de Direğe Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

İnegöl'de Direğe Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki direğe çarptı. Sürücü Erhan Çiftçi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Erhan Çiftçi (22) yönetimindeki 16 PD 189 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Avarlar Kavşağı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki direğe çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Erhan Çiftçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
Beklenen gün geldi çattı! Coşkulu kalabalık toplandı, gözler Erdoğan'ın açıklamasında

Beklenen gün geldi çattı! Gözler Erdoğan'ın açıklamasında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek gururla sunar!

Cinsel tacizle CHP'li vekilden taciz iddialarına karşı rest: Suçum varsa istifa ederim

Tacizle suçlanan CHP'li vekilden TBMM Başkanına beklenmedik çağrı

Ankara'da cenaze yemeğine silahlı saldırı

Cenaze yemeğine korkunç saldırı! Kendi kaçtı, arkadaşı dayak yedi
Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı

Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Külçe külçe altın çıktı
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu

İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni

Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu

Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu
Eşini ve 2 kızını toprağa veren babanın çaresizliği yürek dağladı

Sözün bittiği yer! Bu acıya yürek dayanmaz