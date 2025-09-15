Haberler

Bursa'da Direğe Çarpan Otomobilde 4 Yaralı

Güncelleme:
İnegöl ilçesinde Saffet T. yönetimindeki otomobil, Deydinler Mahallesi'nde direğe çarparak kaza yaptı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Saffet T. (30) yönetimindeki 16 BNR 026 plakalı otomobil, Deydinler Mahallesi Dipsizgöl yolunda direğe çarptı.

Kazada sürücü ile Aybüke T. (25), Ali Aysaf Y. (3) ve Muhammed Aybars T. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
