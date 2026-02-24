Haberler

Bebek Yere Oturdu, Kadınlar Kavga Etti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki dilenci, yer meselesi yüzünden kavga etti. Kavgada birinin kucağındaki bebek yere düştü ve ağlamaya başladı. Olay cep telefonuyla kaydedildi.

BURSA'da iki dilenci yerde oturan bebeğe aldırış etmeden yer meselesi nedeniyle kavga etti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Yıldırım ilçesi Otosansit mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bölgede dilencilik yapan iki kadın arasında yer meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, kadınlardan birinin kucağından düşen bebek yere oturarak ağlamaya başladı. Yerde oturan bebeğe aldırış etmeyen kadınların kavga etmesi çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, taraflar kısa sürede ayrılarak bölgeden uzaklaştı.

