Bursa'da Dilencilere Yönelik Denetimler

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, merkez ilçelerdeki kavşak ve caddelerde dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Denetimler sırasında dilencilik yapanlara ve yaptıranlara yasalar çerçevesinde işlem yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dilencilere yönelik kavşaklarda uygulama gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım olmak üzere merkez ilçelerdeki birçok kavşak ve caddede denetimler yaptı.

Uygulamalar sırasında, dilencilik yapanlara ve yaptıranlara yönelik ilgili mevzuat çerçevesinde işlem gerçekleştirildi.

Vatandaşların huzuru ve güveni için kavşaklarda ve caddelerde yürütülen denetim ve kontrol faaliyetlerini devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
