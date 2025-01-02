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Bursa'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytinliğine giden Ali Yaman'ın kullandığı traktör devrildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Çakırlı Mahallesi'nden Keramet Mahallesi'ndeki zeytinliğine giden Ali Yaman (62) idaresindeki 16 BCL 92 plakalı traktör, Keramet altı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, devrilen traktörün altında kalan Yaman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaman'ın cesedi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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