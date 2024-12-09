Bursa'da Devrilen Traktör Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 79 yaşındaki sürücü Halil Beyazıt hayatını kaybetti.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Gedelek Mahallesi'nde sarp arazideki zeytinlikte, Halil Beyazıt (79) kontrolündeki 34 CEB 553 plakalı traktör devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Beyazıt'ın hayatını kaybettiğini belirledi.