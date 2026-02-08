Haberler

Dere yatağına düştü, duran kalbi çalıştırıldı

Dere yatağına düştü, duran kalbi çalıştırıldı
Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 4 metre yükseklikten dere yatağına düşen 31 yaşındaki Mehmet Ali Bilmez'in kalbi, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajı ile yeniden çalıştırıldı ve hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da yaklaşık 4 metre yükseklikten dere yatağına düşen Mehmet Ali Bilmez'in (31) duran kalbi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kalp masajı ile yeniden çalıştırılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 4 metre derinliğindeki Gökdere yatağında Mehmet Ali Bilmez'i hareketsiz halde gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kalbi durduğu anlaşılan Bilmez'e, olay yerinde kalp masajı yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Mehmet Ali Bilmez, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilmez'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
