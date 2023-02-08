Bursa'da depremzedelere yardım adı altında dolandırıcılık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bursa'da WhatsApp üzerinden IBAN numarası paylaşarak yardım adı altında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, "bilişim sistemlerini aracı kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dolandırıcılar bir kez daha sahneye çıktı. WHATSAPP ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK YAPTI Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "bilişim sistemlerini aracı kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheli U.G'nin, Whatsapp üzerinden IBAN numarası paylaşarak deprem mağdurlarına maddi ve ayni yardım etme vaadiyle dolandırıcılık yaptığının tespit edildiği belirtildi. TUTUKLANDI Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "bilişim sistemlerini aracı kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandığı bildirildi. BANKA HESABINA BLOKE KONULDU Açıklamanın devamında, şüphelinin kullandığı banka hesap numarasına bloke konulduğu ifade edilerek Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Elbistan Bursa Güncel Haberler

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