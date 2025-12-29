Bursa'da apartman deposunda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir apartmanın alt katında bulunan depodaki otomobil akülerinden çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Akçağlayan Mahallesi 1'inci Kanal Sokak'ta bulunan apartmanın alt katındaki depoda çıktı. Depoda bulunan araç aküsünün henüz bilinmeyen nedenle alev alması sonucu yoğun duman oluştu. Depodan yükselen dumanlar apartman sakinlerini tedirgin ederken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak, söndürüldü. Dumandan etkilenen bir bina sakini ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.