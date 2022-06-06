Bursa'da deniz sezonu açıldı: Sıcak havadan bunalanlar, sahillere akın etti - Haberler

Bursa'da deniz sezonu açıldı: Sıcak havadan bunalanlar, sahillere akın etti Bursa'da deniz sezonu açıldı: Sıcak havadan bunalanlar, sahillere akın ettiBURSA Bursa'da sıcak havadan bulananlar, deniz sezonunu açtı. Bursa'da deniz sezonu açıldı: Sıcak havadan bunalanlar, sahillere akın etti BURSA Bursa'da sıcak havadan bulananlar, deniz sezonunu açtı. Kimi arkadaşıyla, kimi ailesiyle sahillere akın etti. Bursa'nın Mudanya sahilinde çekilen görüntüler izleyenlerin içini serinletti. Yavaş yavaş kavurucu sıcakların hissedildiği Bursa'da Mudanya sahili haricinde Gemlik, İznik, Orhangazi ve Karacabey ilçelerinde de vatandaşlar, sıcak havada kendini serin sulara bıraktı. Hava sıcaklığının 35 derece hissedildiği sahillerde, denize girenler renkli görüntüler oluşturdu. Hafta sonunu deniz kenarında geçiren çocuklar kumların üzerinde oyunlar oynarken, aileler ise serin suların keyfini çıkardı. İhlas Haber Ajansı / Abdullah Furkan Bakırcan - Güncel Mudanya Bursa Güncel Haberler

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