Dekoratif köpük üretimi yapılan atölyede yangın
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dekoratif köpük üreten bir atölyede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte kontrol altına alındı. Yangında atölyenin birinci katı kullanılamaz hale geldi.
BURSA'da dekoratif köpük üretimi yapan atölyede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte söndürüldü. Yangında atölyenin birinci katı kullanılamaz hale geldi.
Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi 11'inci Yılmaz Sokak'ta dekoratif köpük üretimi yapılan 2 katlı atölyenin birinci katında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İş yerinde çalışanlar hemen tahliye edildi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağı yoğun duman kaplarken, alevler itfaiye ekiplerince yarım saatte söndürüldü. Yangında atölyenin birinci katı kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.