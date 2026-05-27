Haberler

Bursa'da bir kişinin evinde darbedilerek öldürülmesine ilişkin bir şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evinde darbedilmiş halde bulunan Cüneyt Taşkıran'ı öldürdüğü gerekçesiyle yeğeni Erdem A. tutuklandı, ablası ve yeğenin kız arkadaşı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evinde darbedilerek öldürülmüş halde bulunan kişinin yeğeni tutuklandı, ablası ile yeğeninin kız arkadaşı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine İstiklal Mahallesi 2. Uludağ Sokak'taki bir eve giden polis ve sağlık ekipleri, darbedilmiş halde bulunan Cüneyt Taşkıran'ın (59) hayatını kaybettiğini belirledi.

Taşkıran'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çalışma başlatan ekipler, ablası Çiğdem A. (62) ve oğlu Erdem A'nın (38) maktulün ikametinde 3 yıldır birlikte kaldıklarını ve bakımını üstlendiklerini tespit etti.

Ekiplerce yakalanan Erdem A, 23 Mayıs'ta dayısıyla alkol aldıklarını, alkolün etkisiyle geçmişte maktulün kendi kızına yönelik taciz iddiasından dolayı aralarında tartışma çıktığını, bu tartışma esnasında dayısını darbettiğini beyan etti.

Ekipler, olay esnasında ikamette şüphelinin annesi ve kız arkadaşının da bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Erdem A, annesi Çiğdem A. ve kız arkadaşı Figen Ş. (47) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Erdem A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken Çiğdem A. ile Figen Ş. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Bu arada maktul Taşkıran'ın 23 Mayıs'taki kavganın ardından hayatını kaybettiği, şüphelilerin birkaç gün cesetle aynı evde yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler
CHP'de makam aracı krizi! Özel'den 'Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı' iddiası

Özel'in Aziz İhsan Aktaş iddiası, Kılıçdaroğlu'nun başını ağrıtacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var

Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
Galatasaray'da Osimhen için karar çıktı

Karar çıktı!
Yüksekova'da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı

İşte bir şehrimizden 100 yıllık muhteşem geleneğin görüntüleri
Anlaşmaya varıldı! İşte Aziz Yıldırım'ın forvet transferi

İşte Aziz Yıldırım'ın forvet transferi
Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Tarihi transfer Fener'e geri dönüyor
Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı

Müslümanlar o ülkede camilere sığmadı! Bölgede kuş uçurtmadılar
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı! Yazılan notlar çok konuşulacak

İkisi de Özel'in makam aracıydı! Üzerindeki notlar kavga çıkarır