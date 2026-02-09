Haberler

Su seviyesi yükselen dereden geçen dağcı yaşadıklarını anlattı

Güncelleme:
Orhangazi ilçesindeki Sölöz Kanyonu'na doğa yürüyüşüne çıkan dağcılar, yükselen su seviyesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Profesyonel ekipmanlarıyla sadece deneyimlerini paylaştılar.

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki Sölöz Kanyonu'na doğa yürüyüşüne çıkan dağcılar, yağışlarla su seviyesi yükselen dereden geçerken zor anlar yaşadıklarını belirtti. Ekip üyesi İbrahim Taşçı, profesyonel olarak kanyon sporuyla ilgilendiklerini ve profesyonel ekipmanlarla yola çıktıkları için endişelenmediklerini söyledi.

Kentin diğer ilçelerinden gelip dün Orhangazi'de buluşan dağcı ekibi, Sölöz Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaptı. Yürüyüş sırasında dağcılar parkurda, son yağışlar ve karların erimesi sonucu su seviyesi yükselen Sölöz Deresi'ne geldi. Kurdukları düzenekle, halatla karşıya geçen dağcılar zor anlar yaşadıklarını belirtti. Dağcıların yaşadıkları deneyim kask kameralarına yansıdı. Görüntülerde ekip üyesi İbrahim Taşçı'nın tutunduğu halatla dereden son anda çıktığı ve sonrasında da arkadaşlarına gülümsediği görüldü.

'PROFESYONEL OLARAK BU SPORU YAPIYORUZ'

Yaşadıklarını anlatan İbrahim Taşçı, İnegöl ilçesinden kanyona gittiğini söyleyerek, profesyonel olarak bu sporla ilgilendiğine dikkat çekti. Ekip arkadaşlarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki kanyonlardaki zorlu parkurlarda spor yaptıklarını belirten Taşçı, profesyonel ekipmanlarla yola çıktıkları için endişelenmediğini ifade ederek, "Mahsur kalma, can pazarı ve kurtarma operasyonu gibi lanse edilmiş haber kanallarında. Bu gerçeği yansıtmamaktadır. Bilakis biz kanyoncuyuz. Kanyon sporu yapıyoruz. Bursa'da ve Türkiye genelinde bu tür kanyonlara profesyonel ekipmanlarla ve profesyonel ekip arkadaşlarımızla girip, bu kanyon sporunu icra ediyoruz. Biz bu işi severek ve isteyerek yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
