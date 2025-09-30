Haberler

Bursa'da Çöp Kamyonu Devrildi, Yaya Son Anda Kurtuldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir yaya, devrilen çöp kamyonunun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazanın detayları ve bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri haberimizde.

BURSA'da, bir yaya, refüje çarpıp karşı şeride geçtikten sonra devrilen çöp kamyonunun altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, kameraya yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu savrulup refüje çarptıktan sonra, karşı şeride geçerek devrildi. Ters dönen kamyondaki sürücü ile temizlik personeli, kazayı yara almadan atlatırken, o sırada yolun karşısına geçmek isteyen yaya da çöp kamyonunun altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar mobese kamerasına yansıdı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun devrilmesiyle trafikte araç kuyruğu oluştu. Çöp kamyonunun kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

