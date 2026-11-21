Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile "Çocuk Hakları Çalıştayı" düzenlendi.

erinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştay, "Söz Çocukların-Benim Günüm, Benim Haklarım, Benim Geleceğim" temasıyla gerçekleştirildi. Farklı okullardan öğrenciler güncel konulardaki fikirlerini, çözüm önerilerini ve nasıl bir şehir ve gelecek istediklerini anlattı.

Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, çalıştayda yaptığı konuşmada, Dünya Çocuk Hakları Günü'nün önemini vurguladı.

Bu tür özel günlerin farkındalık oluşturduğunu ifade eden Güney, "Çocuk haklarını koruyabilmek için çalışmalıyız. Dünyanın farklı noktalarında savaşlar var. Bu savaşlardan en çok çocuklar etkileniyor. Milyonlarca çocuk yoksulluktan etkileniyor, milyonlarcası açlıkla mücadele ediyor. Dünyada eğitim alamayan milyonlarca çocuk var. Bu çocukların durumlarının iyileştirilmesi, tüm dünyanın görevidir." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de "Farklı konularda bir masanın etrafına gelerek o konuyla ilgili çözüm üretmek, çocuk bakış açısıyla fikirler meydana getirmek, çok değerli. Aynı gökyüzü altında yaşıyoruz her birimiz. O sebeple bu dünyayı korumak zorundayız." ifadesini kullandı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast da çocukların görüşlerini, önerilerini ve bakış açılarını önemsediklerini belirtti.

Gerçekleştirilen etkinlikle çocuklardan gelen önerileri, rapor haline getirerek, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilgili tüm kurumlara sunacaklarını aktaran Samast, "Bugün burada çocuklarımız dijital dönüşüm, afetler, sosyal hayat, kültür-sanat, spor gibi güncel farklı konularda çalışma masaları oluşturuldu. Bu masalardan çıkan her fikir, Bursa için çok önemli. Çocuklarımız için daha iyi bir Bursa hayal ediyoruz. Bu yolda hep birlikte çalışmak çok kıymetli." diye konuştu.

Çalıştaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Arif Laçin ile farklı okullardan öğrenciler, veliler, eğitmenler de katıldı.

Kaynak: AA