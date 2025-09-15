Haberler

Bursa'da Çocuğa Yorgun Mermi Isabet Etti

Bursa'da Çocuğa Yorgun Mermi Isabet Etti
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir parkta oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Olay sonrası yaşanan panik kameraya yansıdı.

BURSA'da bir parkta oynayan çocuğa, yorgun mermi isabet etti. Çocuk sol bacağından yaralanırken, olay sonrası yaşanan panik kameraya yansıdı.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'ndeki Merhum Halil Satık Parkı'nda oynayan bir çocuğun sol baldırına, dün saat 19.00 sıralarında yorgun mermi isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı çocuk, ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
