Bursa'da Cip, Köpeğe Çarpıp Kaçtı

Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir cip, sahibinin gezdirdiği köpeğe çarparak olay yerinden hızla kaçtı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 22 Ekim saat 23.00 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Sokak arasında seyreden bir cip, sahibinin gezdirmeye çıkardığı köpeğe çarptı. Sürücü, aracıyla birlikte hızla uzaklaşırken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cipin köpeğe cipin çarpıp, uzaklaştığı, aracın üstünden geçtiği köpeğin yerde çırpındığı görüldü. Köpeğin sahibinin, hızla uzaklaşan cipin arkasından koştuğu anlar da görüntülerde yer aldı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
