Bursa'daki cinayet, yaralama ve cinsel saldırı davasında karar

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, evine gelen kadını alıkoyarak cinsel saldırıda bulunduğu ve silahla yaraladığı, arkadaşını ise öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın davasında karar açıklandı.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, hakkında, "kasten öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahlı yağma, nitelikli cinsel saldırı ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma" suçlarından dava açılan tutuklu sanık İlyas Sarıkaya (50) hazır bulundu.

Duruşmaya, müşteki Fatma O. (44), öldürülen Recep Özaslan'ın (47) yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları da katıldı.

Söz verilen sanık, olay günü arkadaşı Recep ile sevgilisi Fatma'yı uygunsuz halde gördüğünü ileri sürerek, "Silahı Recep'e doğrultup 'Bu bana yapılır mı?' dedim, onun da 'Sık lan' demesi üzerine ateş ettim. Öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarını kabul ediyorum ancak diğer suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı Recep Özaslan'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık, Fatma O'ya yönelik eylemleri nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl, "cebir, tehdit veya hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetin yoksun kılma" suçundan 12 yıl, "zincirleme şekilde cinsel saldırı" suçundan 28 yıl, "nitelikli yağma" suçundan 12 yıl, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma" suçundan ise 6 yıl hapis ve adli para cezasına mahkum edildi.

Olay

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 12 Temmuz 2023'te Gasp Büro Amirliğine müracaat eden A.O, kızı Fatma O'nun mesajla kendisine gizli şekilde ulaşarak İlyas Sarıkaya tarafından alıkonulduğunu ve zor durumda olduğunu belirttiğini söyleyerek polisten yardım istemişti.

A.O'nun kendisine para vereceğini belirterek çağırdığı Sarıkaya, polisin operasyonuyla yakalanmıştı. Küplüpınar Mahallesi'ndeki eve giren polis ekipleri, hazirandan beri alıkonan Fatma O'yu silahla yaralanmış halde bulmuştu. Ekipler, Sarıkaya'nın Alzheimer hastası annesinin de bulunduğu evde, yine Sarıkaya tarafından tabancayla vurularak öldürülen Recep Özaslan'ın cesedine de ulaşmıştı. Gözaltına alınan Sarıkaya, tutuklanmıştı.