Bursa'da Cinayet Davasında İtiraf ve Tutuklama

Bursa'da Cinayet Davasında İtiraf ve Tutuklama
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Orhangazi'de baltayla öldürülen Mustafa Karaman'ın cinayetinde gözaltına alınan 3 kişiden biri suçunu itiraf ederek tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

2 KİŞİ SERBEST; SUÇUNU İTİRAF EDEN TUTUKLANDI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kendilerine ait bağ evinde baltayla öldürülen Mustafa Karaman'ın cinayetine ilişkin jandarma ekipleri M.G. ve N.P.'yi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat ekipleri de teknik ve fiziki takip başlattıkları cinayet şüphelisi H.E.'yi olaydan 2 gün sonra adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen H.E.'nin, yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. ve N.P. serbest bırakılırken, H.E. ise tutuklandı.

Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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