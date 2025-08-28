Bursa'da Çıkan Yangın Kestel'e Ulaştı, Trafik Kapandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan yangın kısa sürede yayılarak Kestel ilçesine sıçradı. Yangın nedeniyle Yenişehir-Bursa yolu trafiğe kapatıldı. Alevler, bölgede bulunan akaryakıt istasyonu ve tavuk çiftliğini tehdit ediyor. İtfaiye ve jandarma ekipleri hayvanları tahliye ediyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkıp, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi sınırına ulaşırken; Yenişehir- Bursa yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Alevler Marmaracık Mahallesi yakınındaki akaryakıt istasyonunu ile tavuk çiftliğini de tehdit ediyor. Öte yandan yangın bölgesinde bulunan hayvanlar da itfaiye ve jandarma ekiplerince bölgeden tahliye ediliyor.

Haber-Kamera: Mine AK-Hüseyin SEZGİN-Yiğithan HÜYÜK/YENİŞEHİR (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
