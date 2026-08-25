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Bursa'da Orman Yangınına Müdahale

Bursa'da Orman Yangınına Müdahale
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde orman dışı alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde orman dışı alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Başköy Mahallesi mevkisinde orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ormanlık alana sıçrayan yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozerle ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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