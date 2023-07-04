Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kafede çıkan tartışmada O.E.Y. adlı şahıs, yanındaki bıçakla Tevfik D. ve Berkay B'yi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Mütareke Meydanı'ndaki bir kafede O.E.Y. (21), Tevfik D. (28) ve Berkay B. (28) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.E.Y, yanındaki bıçakla Tevfik D. ile Berkay B'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Tevfik D. Bursa Şehir Hastanesi'ne, Berkay B. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polislerce gözaltına alınan O.E.Y. ise polis merkezine götürüldü.