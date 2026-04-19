Bursa'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için sandık başına gitti

BURSA'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'da düzenlenen genel seçimler için sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Kentte kurulan 6 sandıkta oy verme işlemi sürerken, Bal-Göç Genel Başkanı Emin Balkan, "Sorunlarımızın çözümü için varlığımızı sandıkta hissettirmeliyiz" dedi.

Bulgaristan'da son 5 yıl içinde yapılan 8'inci seçim için oy verme işlemi sabah saat 07.00'da başladı. 73 bin seçmenin bulunduğu Bursa'da yaşayan çifte vatandaşlar, kentte kurulan 6 sandıkta oy verirken, seçimlerin sorunsuz ilerlediğini belirten Bal-Göç Genel Başkanı Emin Balkan, "Türkiye'deki ve Bulgaristan'daki soydaşlarımıza mesajımız şu olacak. Bu sene Türkiye'deki seçmenlerin seçmen haklarını gasbeden bir karar vardı. Geçen sene 166 sandık varken, bu sene Türkiye'de 10 ilde 27 sandık bulunuyor. Türkiye'deki ve Bulgaristan'daki vatandaşlarımızın kendine ait sıkıntıları var. Bu sıkıntıların çözümü için sandığa sahip çıkmamız lazım. Sandığa gideceğiz, varlıklarını hissettireceğiz ve varlıklarımızı hissettirdikten sonra da bu sorunlarımızı gündeme getireceğiz. Konsoloslukla görüştük. 20.00'da sandık başında kalan vatandaş varsa 21.00'a kadar oy kullandıracaklar" diye konuştu.

Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi

Yavaş'la ilgili yeni iddia gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı

Kaymakamı bıçak ve sopalarla bu hale getirdiler
CHP'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü

CHP'li başkanın evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken öldü
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş

Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamış, lüks tatillerde eğlenmiş
Şaka değil! Tottenham küme düşüyor

Şaka değil! Küme düşüyorlar
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı

Kaymakamı bıçak ve sopalarla bu hale getirdiler
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...

"Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de..."
Ataşehir'de rüşvet pazarlığı 13,5 milyon doları buldu: Yat partisinden skandal taleplere

Rüşvet pazarlığı 13,5 milyon doları buldu: Parçala Behçet oldum