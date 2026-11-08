Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa'da change operasyonunda 3 iş yerinde 2 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaralarını değiştirip piyasaya sürenlere yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. 3 iş yerine düzenlenen operasyonda 8 araç motoru, 3 hacizli araç ve 1 tescilsiz motor bloğuna el konuldu.

Bursa'da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaralarını değiştirerek (change) piyasaya süren ve bu araçları parçalayarak satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti.

Ekipler, belirlenen 3 iş yerine düzenledikleri eş zamanlı operasyonda farklı markalara ait 8 araç motoru, hacizli olduğu belirlenen 3 araç ile 1 tescilsiz motor bloğuna el koydu.

Operasyon kapsamında iş yeri sahipleri M.Z. ve C.S. gözaltına alındı.

Bu arada operasyona destek veren zabıta ve maliye ekipleri de iş yerlerine idari yaptırım uyguladı.

Kaynak: AA
Ordu'da yaralı bulduğu karga ustanın çırağı oldu! Tamir sırasında vida uzatıyor

Kurtardığı karga çırağı oldu! Tamirde ustasına vida uzatıyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oscar ödüllü yönetmen Sebastian Lelio hayatını kaybetti

Oscar ödüllü yönetmen evinde ölü bulundu
Eski Fenerbahçeli Enner Valencia, Boca Juniors'u şampiyon yaptı

Şampiyonluğu getiren vuruş! Eski Fenerbahçeli resmen tarih yazdı
Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı! Zengin olmalı, iyi öpüşmeli12

"Bayan Kahkaha" aradığı erkeğin özelliklerini tek tek saydı
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira21

Fon iddiası ortalığı karıştırdı! Eski Bakan'dan açıklama var
Mehmet Günsür'den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı

Milyonları ağlatan sahnenin perde arkasını yıllar sonra anlattı
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor63

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler21

İnsanlık ayıbının geldiği son nokta!