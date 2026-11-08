Bursa'da change operasyonunda 3 iş yerinde 2 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da change operasyonunda 3 iş yerinde 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaralarını değiştirip piyasaya sürenlere yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. 3 iş yerine düzenlenen operasyonda 8 araç motoru, 3 hacizli araç ve 1 tescilsiz motor bloğuna el konuldu.
Bursa'da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaralarını değiştirerek (change) piyasaya süren ve bu araçları parçalayarak satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti.
Ekipler, belirlenen 3 iş yerine düzenledikleri eş zamanlı operasyonda farklı markalara ait 8 araç motoru, hacizli olduğu belirlenen 3 araç ile 1 tescilsiz motor bloğuna el koydu.
Operasyon kapsamında iş yeri sahipleri M.Z. ve C.S. gözaltına alındı.
Bu arada operasyona destek veren zabıta ve maliye ekipleri de iş yerlerine idari yaptırım uyguladı.