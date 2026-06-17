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Bursa'da çatı katında çıkan yangın kamerada

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın anı ve yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

BURSA'da iki katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın ve yaşanan panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi 2'nci Sayduk Sokak'taki 2 katlı binanın çatı katında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören mahalleli, zillere basarak binadakileri tahliye etti. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Çevredekilerin yaşadığı panik, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/ Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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