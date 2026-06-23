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Bursa'da çalınan otomobil ve motosikletler bulundu: 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da çalınan otomobil ve motosikletler bulundu: 2 şüpheli tutuklandı
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Nilüfer'de çalınan 1 otomobil ve 2 motosiklet, polisin 150 saatlik kamera incelemesiyle aynı gün bulundu. Şüpheliler E.Y. ve M.M. tutuklandı.

BURSA'da Nilüfer ilçesinde çalınan 1 otomobil ve 2 motosiklet, polis ekiplerinin çalışmasıyla aynı gün bulunurken, gözaltına alınan şüpheliler E.Y. ve M.M. tutuklandı. Otomobillerden birinin çalınma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesi Görükle ve Akçalar mahallelerinde araç hırsızlıklarının aydınlatılmasına yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin geliş ve gidiş güzergahlarındaki 45 farklı kameraya ait yaklaşık 150 saatlik görüntü incelendi. İncelemelerde, otomobil ve 2 motosikleti çaldıkları belirtilen şüpheliler tespit edildi. E.Y. ve M.M. isimli şüpheliler, Demirtaş Mahallesi'nde saklandıkları 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalınan araçların farklı adreslerde saklandığı belirlendi. Ekipler tarafından yerleri tespit edilen otomobil ve motosikletler bulunup, sahiplerine teslim edildi. Otomobillerden birinin çalınma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan E.Y. ve M.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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