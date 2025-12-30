Haberler

BUDO seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Güncelleme:
Bursa'da Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) İstanbul, Yalova Armutlu ve Bursa arasında planlanan 8 sefer, şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkilemesi nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bugün (Salı) bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Aynı gerekçeyle, 01.01.2026 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

