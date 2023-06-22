Bursa'da bir boya fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında fabrika içerisinde çalışan 2 işçi hafif yaralandı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yangının çıkma nedeni araştırılıyor.

Bursa'da boya fabrikasında yangın: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da bir boya fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında fabrika içerisinde çalışan 2 işçi hafif yaralandı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yangının çıkma nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde bulunan bir boya fabrikasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği bölgeye ihbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı esnada fabrika içerisinde çalışan 2 işçi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalenin ardından durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sırasında fabrikada bulunduğunu söyleyen fabrika işçisi, "Yangın sırasında vardiyadaydım. Büyük bir patlama sesi duyduk. Dumanların yükselmeye başladığını görünce itfaiyeye haber verdik. Yangın esnasında 2 kişinin yaralandığını ama şu an durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Çok sayıda itfaiye ekibi geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü" şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10'dan fazla itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında soğutma çalışmaları tamamlanırken polis ekipleri henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangınla ilgili tahkikat başlattı.