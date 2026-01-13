Haberler

Bursa'da 2 katlı evden 9 kamyon çöp çıktı

Bursa'da 2 katlı evden 9 kamyon çöp çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bir evde yapılan temizlik çalışmasında 9 kamyon çöp çıkarıldı. Temizlik ekipleri, evin her katında ve çatı katında bulunan atıkları ayrıştırarak, evin detaylı dezenfekte edilmesini sağladı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki 2 katlı evden 9 kamyon çöp çıkarıldı.

Görükle Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evde fazla miktarda çöp olduğu ihbarını alan Nilüfer Belediyesi ekipleri temizlik çalışması için verilen adrese gitti.

Evin her iki katını kontrol eden temizlik ekipleri, çatı katı, merdivenler ve koridorda bulunan kağıt, plastik, hurda eşya ve bozulmuş eşya gibi atıkları ayrıştırıp torbaladı.

Çalışma sonucu evden 9 kamyon çöp çıkarıldı. Evden çıkarılan çöpler, döküm sahasına bırakıldı.

Çöplerin tamamen boşaltılmasının ardından ev detaylı şekilde dezenfekte edildi.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk tekstil devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev markası krize yenik düşüp iflas bayrağını çekti
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu

Emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Türk tekstil devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev markası krize yenik düşüp iflas bayrağını çekti
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Türkiye'nin dev içecek markası borsada! İlk günden tavan fiyata ulaştı

Dev içecek markası borsada! İlk günden tavan fiyata ulaştı