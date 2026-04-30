Bursa'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oto tamirhanesinde bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Sinanbey Mahallesi 22. Metal Sokak'ta faaliyet gösteren bir oto tamirhanesine önceki gün motosikletle gelen Ö.İ.Ş'nin (17) otobüsünü tamir ettiren Ahmet D'yi (51) tüfekle ateş ederek yaraladığı olayla ilgili İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Ö.İ.Ş'yi yakaladı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimliğince tutuklandı.