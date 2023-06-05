Bursa'da bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü

Yıldırım ilçesinde yaşayan Gülhanettin Çelik'in yakınları, bir süredir haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Çelik'in vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekipleri, Çelik'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yavuzselim Mahallesi'nde yaşayan Gülhanettin Çelik'ten (59) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri üç katlı apartmanın giriş katındaki dairenin kapısını açtı.

Ekipler Çelik'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Çelik'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Çelik'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.